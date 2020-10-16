ФАС пояснила инициативу по индексации цен на ЖНВЛП

ФАС действительно работает с Минздравом РФ над документом, позволяющим индексировать цены на ЖНВЛП, но это коснется небольшого числа препаратов, цены на которые были зарегистрированы в 2010 году и с тех пор не повышались, пояснил замруководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев. На остальные препараты цены не повысятся.

Документ, по словам Нижегородцева, находится в стадии доработки и согласования с профильными ведомствами.

«Коммерсантъ» 13 октября сообщил о работе ФАС и Минздрава над документом, который позволил бы фармкомпаниям менять цену на препараты из ЖНВЛП. Так ведомства планировали решить проблему с отказом предприятий от выпуска дешевых жизненно важных препаратов, производство которых стало нерентабельным. На убыточность производства таких лекарств российские производители в апреле 2020 года жаловались в Минпромторг.

В декабре 2019 года были приняты правила обязательной перерегистрации цен на ЖНВЛП в 2019-2020 годах. Согласно новым правилам, понижающие коэффициенты к лекарствам стоимостью до 100 рублей не применяются, зато производители могут ежегодно индексировать цены на «двойной уровень инфляции». На практике не все производители используют эту возможность, указывает Тимофей Нижегородцев.

На одном из заседаний комиссии Минздрава по пересмотру лекарственных перечней представитель «Фармстандарта» отметил, что «двойная инфляция» кардинально ситуацию не меняет, обеспечивая повышение на 8%: «Для препарата, который стоит 10 рублей, добавление 80 копеек не спасает». «Фармстандарт» тогда подавал заявки на исключение из ЖНВЛП пропранолола и атенолола, но компании было отказано.

ФАС отмечает, что в период пандемии согласовала изменение отпускных цен на шесть препаратов, применяемых в борьбе с COVID-19 – гидроксихлорохин, преднизолон, гепарин натрия, парацетамол, амброксол, эноксапарин натрия. В России зарегистрировано 18 МНН с этими торговыми наименованиями.