Мурашко: фавипиравир от COVID-19 включен в ЖНВЛП

Подписано распоряжение правительства о включении фавипиравира и других препаратов от новой коронавирусной инфекции в перечень ЖНВЛП, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Предельная цена на фавипиравир еще согласовывается с ФАС. Подписано распоряжение правительства о включении фавипиравира и других препаратов от новой коронавирусной инфекции в перечень ЖНВЛП, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Предельная цена на фавипиравир еще согласовывается с ФАС.

Распоряжение опубликовано 14 октября, в ГРЛС соответствующая запись не внесена.

«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции. Сейчас проходит процедура регистрации цен предельно зарегистрированных», – сказал Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Фавипиравир включен в рекомендации Минздрава по профилактике, лечению и диагностике новой коронавирусной инфекции при всех формах – легкой, среднетяжелой и тяжелой. Препарат производят три отечественные компании – «Промомед» (Арепливир), «Р-Фарм» (Коронавир), СП «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций (Авифавир).

В амбулаторных условиях – при легкой форме – разрешено применять Арепливир и Коронавир. Они продаются в аптеках по 12,32 тысячи и 11,55 тысячи рублей соответственно.

По словам Михаила Мурашко, предельная цена на препарат будет зарегистрирована после согласования с ФАС. «Фармвестник» сообщал, что ФАС предложила зарегистрировать фавипиравир по цене 100 рублей за таблетку (4 тысячи за упаковку Арепливира).

Еще две компании – «Нанолек» и индийская Glenmark Pharmaceuticals – подали досье на регистрацию своих версий фавипиравира.

Помимо фавипиравира, в ЖНВЛП включены ингибиторы интерлейкина-6 левилимаб от «Биокада» и олокизумаб от «Р-Фарма».