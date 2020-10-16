В Иркутской области расследуют уголовное дело в связи с поставкой контрафактных СИЗ

Сотрудники СУ СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и реализации незарегистрированных медизделий. По данным следствия, индивидуальный предприниматель поставлял медучреждениям фальсифицированные маски. Источники «Интерфакса» указывают, что речь идет о сыне министра здравоохранения региона Наталии Ледяевой. Сотрудники СУ СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и реализации незарегистрированных медизделий. По данным следствия, индивидуальный предприниматель поставлял медучреждениям фальсифицированные маски. Источники «Интерфакса» указывают, что речь идет о сыне министра здравоохранения региона Наталии Ледяевой.

По материалам дела, в апреле 2020 года в Иркутскую станцию скорой медицинской помощи поступила партия медицинских масок на сумму около 10 млн рублей. Следователи выяснили, что документы на эти средства индивидуальной защиты (СИЗ) были поддельными, а сами изделия не соответствовали требованиям ГОСТ и условиям контракта.

«В ходе обысковых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов выявлены аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница и ОГБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн». Таким образом, бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 40 млн рублей», – уточнили в СК.

Организаторы поставки масок в медицинские учреждения задержаны. Следователи ходатайствуют об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся проверки информации о поставке медизделий в другие медучреждения.

В понедельник, 12 октября, помощник министра Ольга Лагунова рассказала «Интерфаксу», что в областном Минздраве работали следователи. При этом она отметила, что министр находится на своем рабочем месте.

Бывший советник губернатора Иркутской области Сергей Шишкин на своей странице в соцсети отметил, что Ледяева была допрошена в качестве свидетеля. «Вероятно, речь идет о выяснении обстоятельств поставок СИЗ и ИВЛ некоторыми фирмами на крупную сумму весной этого года, аффилированными с сыном министра», – уточняется в сообщении.

Наталия Ледяева была назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения региона 30 декабря 2019 года. До этого, с 2004 года, чиновница работала руководителем Управления Росздравнадзора по Иркутской области. В апреле жители Иркутской области создали на портале Change.org петицию с требованием отстранить Ледяеву от управления министерством из-за того, что «Наталия Петровна не имеет опыта руководства медицинским учреждением».

«После того, как Наталия Петровна в декабре 2019 г. стала и. о. министра здравоохранения, ей следовало организовать работу по предупреждению распространения коронавируса (сообщения из Китая поступили 31 декабря, тогда же Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай). Учитывая широкие связи Иркутской области с КНР стоило заранее, еще в феврале, закупить маски, антисептики, противочумную одежду, о чем, кстати, систематически поступали указания из федерального Минздрава. Однако вместо этого Наталия Ледяева гораздо больше времени уделяла проверкам документации в медучреждениях. В результате жители и врачи встретились с инфекционным заболеванием без средств защиты», – отмечается в петиции.

Жители региона адресовали петицию министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и губернатору Иркутской области. По данным на 14 октября обращение подписали 450 человек.