Сбербанк поможет реализовать стратегию развития фарминдустрии

Сбербанк заключил Соглашение о сотрудничестве с АО «Фармасинтез» — одним из лидеров фармацевтической отрасли России. Документ 14 октября подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и Президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния.

Стороны договорились объединить усилия, направленные на развитие фармацевтической отрасли в Российской Федерации в соответствии со Стратегией развития «Фарма-2030». Соглашение предусматривает взаимодействие во многих сферах, включая совместные инвестиции, долговое и долевое финансирование, долгосрочное финансирование проектов АО «Фармасинтез», цифровизацию и оптимизацию производства, а также внедрение новых технологий.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы уже много лет сотрудничаем с ʺФармасинтезомʺ по широкому кругу вопросов — это наш постоянный клиент и надёжный партнёр с высоким уровнем инновационного потенциала. Ранее мы одобрили компании кредитный лимит в сумме 15 млрд рублей. Сегодняшнее подписание и расширение нашего взаимодействия позволят обеспечить увеличение экспорта лекарств и внедрение инноваций в производственных процессах, а также поможет ускорить развитие этой стратегически важной отрасли, от непрерывной работы которой зависят жизни людей».

Викрам Пуния, Президент АО «Фармасинтез»: «Сбербанк на протяжении многих лет является нашим стратегическим финансовым партнером. Объединение усилий компании «Фармасинтез» и Сбербанка будет способствовать модернизации производства с внедрением передовых технологий и формированию устойчивой инновационной базы компании «Фармасинтез». Привлечённые инвестиции, а также внедрение новых технологий, будут направлены на проведение клинических исследований кандидатных лекарственных препаратов в России и за рубежом и на развитие инвестиционной деятельности, обеспечение высокого темпа роста ГК «Фармасинтез» на период до 2025 года».

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка: «Знаковое событие, подписание Соглашения состоялось сегодня в режиме онлайн, в Москве. В Иркутской области, без сомнения, ощущается его важный резонанс, ведь «Фармасинтез» является важным звеном в цепочке экономического потенциала Приангарья, здесь расположено одно из основных производств предприятия. И, конечно, новый этап сотрудничества Сбербанка и фармкомпании придаст производству лекарственных препаратов дополнительный стимул к развитию и расширению возможностей предприятия. Мы рады, что наше сотрудничество выходит на новый уровень».

gmpnews