Заем ФРП позволит компании «Ингал» наладить производство Анидулафунгина и Икатибанта

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 6 займов для реализации проектов в Московской, Свердловской и Смоленской областях, а также Алтайском крае. Сумма займов от ФРП превысит 729 млн рублей, а общий бюджет проектов – 1,4 млрд рублей.

Двум предприятиям, включая компанию «Ингал» (Московская область, г. Истра), одобрены займы в рамках совместной федерально-региональной программе «Проекты развития».

С привлечением займа ФРП предприятие расширит текущие производственные мощности для создания лекарственных средств МНН Анидулафунгин в форме лиофилизата и МНН Икатибант в форме раствора в преднаполненных шприцах.

Анидулафунгин используется при терапии грибковых инфекций. Инвазивные грибковые инфекции являются актуальной проблемой современной медицины, поскольку наблюдается рост числа штаммов патогенных грибов, устойчивых к ранее широко применявшимся препаратам для их лечения.

Икатибант применяется для лечения острых приступов наследственного ангионевротического отека – угрожающего жизни заболевания, которое относится к группе первичных иммунодефицитов.

Общий бюджет проекта составляет 56,4 млн рублей, из которых 18,5 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 8 млн рублей – в виде займа от Государственного фонда развития промышленности Московской области.

Согласно информации, опубликованной на сайте предприятия, научно-производственный комплекс «Ингал» — это синтез российских изобретений и патентов, технологий и оборудования известных европейских компаний Zellwag, Groninger, IMA и Systec. Конкурентным преимуществом компании считается уникальная патентованая технология производства инновационных продуктов на основе неньютоновских псевдопластичных жидкостей.

gmpnews