ЕС закупит у Gilead ремдесивир на сумму 1,2 млрд долл

ЕС заключил соглашение с Gilead Sciences о поставках «Веклури» (ремдесивир) на протяжении шести месяцев на сумму 1,2 млрд долл. Европейские страны не стали дожидаться оглашения результатов испытаний эффективности и безопасности препарата. Также стала известна цена одного курса лечения ремдесивиром: 2440 долл.

Европейский союз (ЕС) заключил договор с американской фармацевтической компанией Gilead Sciences о поставке противовирусного препарата «Веклури» (ремдесивир) для борьбы с COVID-19 на протяжении шести месяцев на сумму более 1,2 млрд долл. Об этом европейские страны объявили незадолго до публикации окончательных результатов крупнейшего испытания лекарственного средства Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и компанией.

Соглашение было принято на фоне обнаружившейся нехватки лекарственных препаратов в странах ЕС, что, возможно, подтолкнуло к принятию поспешного решения, ведь окончательная эффективность и безопасность ремдесивира не была до сих пор доказана клинически.

Представитель Европейской комиссии, участвовавший в переговорах по договору с Gilead, отказался сообщить, заказали ли уже европейские страны препарат. Согласно новым условиям, выплаты компании будут производиться не единоразово, а по мере покупки новых доз ремдесивира. Также была оглашена цена за один курс лечения ремдесивиром, которая составит 2440 долл. По словам представителей Gilead, такая же цена была предложена всем развитым странам.

Как утверждается, цена за один курс обговаривалась еще в июле, однако ранее планировалось обеспечить препаратом лишь около 30 тыс. пациентов, теперь планируется закупить 1,5 млн доз препарата, которого хватит для 500 тыс. больных коронавирусом. В связи с этим Эндрю Хилл, старший приглашенный научный сотрудник кафедры фармакологии Ливерпульского университета, отметил, что ЕС стоит дождаться результатов исследования ВОЗ, чтобы решить, стоит ли выделять более 2 тыс. долл. на каждого пациента. Gilead отказалась комментировать вопрос о возможном изменении цены после публикации результатов испытаний.

ЕС рассмотрела в качестве возможных методов лечения COVID-19 ремдесивир, гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир в сочетании с интерфероном. Впоследствии гидроксихлорохин и ингибитор ВИЧ лопинавир/ритонавир не смогли пройти отбор, поскольку не способствовали снижению смертности среди госпитализированных пациентов.

Ремдесивир получил разрешение на продажу на территории ЕС для лечения пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной терапии. Тем не менее «ФВ» писал, что имеются сведения об обнаружении повреждения почек у некоторых пациентов с коронавирусом, принимающих «Веклури». Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет данные сообщения.

Тем временем в России уже началась регистрация ремдесивира, который был представлен в двух лекарственных формах: в виде порошка и концентрата для инфузий. Производством ремдесивира в России займется компания «Фармстандарт», которая заключила соглашение с Gilead.

Владимир Заболотских

pharmvestnik