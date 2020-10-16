Sinopharm разрешила студентам получить вакцину от COVID-19 бесплатно до ее готовности

Государственная китайская компания China National Biotec Group Co, подразделение Sinopharm, бесплатно предоставила студентам, планирующим обучаться за рубежом, возможность получить вакцину от COVID-19. Таким образом Китай пытается повысить доверие общественности к отечественным прививкам. Эффективность вакцины не доказана клинически.

China National Biotec Group Co (CNBG), фирма, принадлежащая китайской государственной фармацевтической компании Sinopharm и занимающаяся разработкой двух вакцин от COVID-19, предоставила их на бесплатной основе китайским студентам, которые планируют учиться за рубежом. Об этом стало известно из публикации на веб-сайте компании.

Желающие получить вакцину должны пройти регистрацию и подать свою заявку. По информации, указанной на сайте, в настоящее время вакцину получили 481 613 человек, еще 93 653 направили запрос на вакцинацию. Последние данные получены в понедельник. После этого сайт оказался недоступным из-за технических проблем.

Одна из студенток, уже получивших вакцину, рассказала, что каждый перед инъекцией должен подписать форму согласия. В ней указывается, что вакцина находится на стадии клинических исследований и может иметь побочные эффекты в виде головных болей и слабости. Ей неизвестно, насколько эффективна вакцина, но в ее безопасности китайская девушка уверена.

Ян Сяомин, председатель компании, заявил в августе, что безопасность вакцин гарантирована. Он входит в число официальных лиц, объявивших о получении вакцины. Среди них также оказались главный эксперт по биобезопасности Центра по контролю и профилактике кожных заболеваний и глава Центра по борьбе с заболеваниями КНР.

Фармацевтический производитель уже получил разрешение на экстренное применение вакцин и распространяет их среди сотен тысяч людей, однако клинические испытания еще не завершены. Как сообщается, таким образом компания стремится повысить доверие общественности к прививкам, произведенным в КНР.

Ряд китайских вакцин тестируются на десятках тысяч добровольцев. Часть компаний объявят предварительные результаты последней фазы испытаний в ближайшие недели. Как писал «ФВ», в Китае четыре экспериментальные вакцины находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Это два препарата, разработанных China National Biotec Group, а также вакцины от Sinovac Biotech и CanSino Biologics. Они испытываются в таких странах, как Пакистан, Индонезия, Бразилия, Россия и Объединенные Арабские Эмираты.

Китай уже в следующем месяце планирует предоставить вакцины от коронавируса для общественности. Тем не менее многие европейские эксперты в области здравоохранения и фармацевтические компании считают, что правительство КНР и китайские производители лекарственных средств потенциально ставят под угрозу здоровье населения, ведь эффективность вакцин полностью не доказана.

Владимир Заболотских

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