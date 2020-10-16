Индустрия грузовых авиаперевозок не готова к доставке вакцин против COVID-19

Согласно опросу, опубликованному в среду 14 октября, только 28% участников отрасли грузовых авиаперевозок считают, что они хорошо подготовлены к доставкам вакцины против COVID-19. Тем не менее перевозка вакцин может принести им большую прибыль, считают эксперты.

Согласно опросу, проведенному Международной авиагрузовой ассоциацией (TIACA) и сайтом Pharma.Aero, наземные операторы и аэропорты чувствуют себя менее подготовленными к масштабным перевозкам вакцин против коронавируса, чем экспедиторы и авиакомпании. Инвестировать в дополнительную физическую или цифровую инфраструктуру планируют 36% участников опроса.

Глобальное распространение вакцины от COVID-19 станет одной из самых сложных логистических проблем в истории, считает вице-председатель TIACA Санджив Гадхиа. По его словам, это связано с тем, что в 2021 и 2022 годах потребуется доставка примерно 10 миллиардов доз.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 40 вакцин-кандидатов уже проходят клинические испытания.

«Мы знаем, что с ноября первые вакцины могут быть готовы к транспортировке, — рассказал Гадхиа Reuters. — TIACA и Pharma.Aero призывают к большему сотрудничеству и прозрачности: информация о спецификациях вакцин, объемах, производственных площадках, торговых путях крайне необходима всем».

Крупные грузовые авиалинии, такие как Korean Air Lines и Cathay Pacific Airways , инвестируют в расширение возможностей по доставке фармацевтических препаратов. Они ищут альтернативные источники дохода, поскольку спрос на пассажирские авиаперевозки составляет незначительный процент от уровня прошлого года.

По сравнению с обычными грузами, в самолете можно перевозить достаточно большое количество вакцин, считает Гадхиа. По его мнению, авиакомпании будут получать финансовую выгоду от перевозки вакцин и инвестирования во вспомогательное оборудование.

По оценкам Seabury Consulting, глобальное распространение вакцины потребует перевозок в объеме 65 тыс. тонн, что в пять раз превышает объем продаж вакцин по воздуху в 2019 году.

«Я думаю, что, скорее всего, установится государственно-частное партнерство между правительствами, международными экспедиторами и авиакомпаниями», — заявил Reuters Джеймс Джордан, старший юрист юридической фирмы HFW, занимающейся аэрокосмической и страховой практикой.

«Но масштаб операции таков, что им потребуется использовать самолеты не только основных авиакомпаний, но и авиакомпаний второго и третьего уровня», — добавил он.

Ранее ВОЗ объявила, что ее планы по вакцинации могут затронуть почти две трети населения мира.

Николай Соколов

pharmvestnik