Gilead Sciences объявила о регистрации в России ремдесивира для лечения COVID-19

Gilead Sciences объявила о регистрации в России препарата «Веклури», применяемого для лечения пациентов с Covid-19. Решение о выдаче регистрационного удостоверения Минздрав принял 14 октября.
Gilead Sciences объявила о регистрации в России лекарственного препарата «Веклури» (МНН ремдесивир), применяемого для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2). Решение о выдаче регистрационного удостоверения было принято Минздравом России 14 октября. Об этом говорится в сообщении компании.
Препарат уже получил разрешение FDA на экстренное использование для лечения взрослых и детей с COVID-19, а также был одобрен в Японии, Тайване, Сингапуре, ОАЭ, Индии и Канаде. Ремдеcивир также получил условное регистрационное удостоверение в Европейском союзе.
Ремдесивир изучается в рамках нескольких клинических исследований с целью улучшения исхода у пациентов с COVID-19, включая исследования этого лекарственного препарата в комбинации с другими терапевтическими агентами, а также в исследовании новой экспериментальной ингаляционной лекарственной формы ремдеcивира.
14 октября «Фармасинтез» сообщил о регистрации препарата ремдесивир. Производить препарат под торговым наименованием «Ремдеформ» планируется на иркутском заводе группы компаний после снятия действующего патентного ограничения.
14 октября Минздрав России сообщил о регистрации двух противовирусных препаратов ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
«Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», – говорится в сообщении министерства, при этом названия препаратов и производителей не указаны.
В Государственном реестре лекарственных средств пока нет записи о регистрации препаратов.
Елена Сидорова
pharmvestnik