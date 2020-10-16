Gilead Sciences объявила о регистрации в России ремдесивира для лечения COVID-19

Gilead Sciences объявила о регистрации в России препарата «Веклури», применяемого для лечения пациентов с Covid-19. Решение о выдаче регистрационного удостоверения Минздрав принял 14 октября.

Gilead Sciences объявила о регистрации в России лекарственного препарата «Веклури» (МНН ремдесивир), применяемого для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2). Решение о выдаче регистрационного удостоверения было принято Минздравом России 14 октября. Об этом говорится в сообщении компании.

Препарат уже получил разрешение FDA на экстренное использование для лечения взрослых и детей с COVID-19, а также был одобрен в Японии, Тайване, Сингапуре, ОАЭ, Индии и Канаде. Ремдеcивир также получил условное регистрационное удостоверение в Европейском союзе.

Ремдесивир изучается в рамках нескольких клинических исследований с целью улучшения исхода у пациентов с COVID-19, включая исследования этого лекарственного препарата в комбинации с другими терапевтическими агентами, а также в исследовании новой экспериментальной ингаляционной лекарственной формы ремдеcивира.

14 октября «Фармасинтез» сообщил о регистрации препарата ремдесивир. Производить препарат под торговым наименованием «Ремдеформ» планируется на иркутском заводе группы компаний после снятия действующего патентного ограничения.

14 октября Минздрав России сообщил о регистрации двух противовирусных препаратов ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», – говорится в сообщении министерства, при этом названия препаратов и производителей не указаны.

В Государственном реестре лекарственных средств пока нет записи о регистрации препаратов.

Елена Сидорова

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