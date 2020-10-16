Правительство включило в Перечень ЖНВЛП три препарата для лечения COVID-19

Правительство расширило Перечень ЖНВЛП, включив в него фавипиравир, левилимаб и олокизумаб.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2626-р, которым расширен Перечень жизненно важных препаратов, утвержденный распоряжением № 2406-р от 12.10.2019. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

В Перечень добавлено три препарата: фавипиравир, левилимаб и олокизумаб.

Как писал ранее «ФВ», фавипиравир и левилимаб зарегистрированы по ускоренной процедуре, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Документ регулирует особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. В сентябре Минздрав одобрил применение фавипиравира производства компаний «Промомед» и «Р-Фарм» в амбулаторных условиях. Обе компании получили обычные регистрационные удостоверения, которые необходимо будет переоформить через пять лет.

Согласно инструкции, левилимаб применяют при угрожающем жизни респираторном дистресс-синдроме, сопровождающемся повышенным содержанием цитокинов. Разработчик и производитель – «Биокад».

Олокизумаб, разработанный компанией «Р-Фарм», зарегистрирован в мае 2020 года с показанием в инструкции: ревматоидный артрит средней или высокой степени активности в комбинации с метотрексатом, при недостаточной эффективности монотерапии метотрексатом. В период эпидемии производитель начал новые клинические исследования лекарства для лечения COVID-19.

Сейчас проходит процедура регистрации предельных отпускных цен зарегистрированных препаратов, сообщили в Минздраве.

Елена Сидорова

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