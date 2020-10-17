В FDA назвали приостановки испытаний препаратов против COVID-19 частью системы безопасности

Приостановки некоторыми фармацевтическими компаниями испытаний своих вакцин и препаратов против коронавируса произошли в рамках системы обеспечения безопасности участников. Об этом глава FDA Стивен Хан рассказал в интервью Bloomberg в среду 14 октября.

Глава FDA Стивен Хан рассказал в интервью изданию Bloomberg, что заморозка рядом компаний, таких как AstraZeneca и Johnson & Johnson, испытаний своих вакцин и препаратов против COVID-19 является частью системы безопасности, направленной на защиту испытуемых.

«Система была разработана для выявления проблем безопасности. Эти меры безопасности действительно важны и введены не только для защиты участников испытаний, но также в конечном итоге для получения правильного ответа относительно безопасности и эффективности терапевтического препарата или вакцины», — заявил Хан.

Он также отметил, что FDA стремится тщательно исследовать все случаи, которые связаны с вопросами безопасности, на что часто требуется много времени. Этот комментарий был связан с вопросом корреспондента Bloomberg по поводу того, что испытания AstraZeneca не проводятся практически на протяжении месяца.

По словам главы FDA, агентство пытается определить общие негативные эффекты, которые могут быть у вакцин AstraZeneca и J&J, поскольку они основаны на одном принципе действия. Для того чтобы стимулировать компании сотрудничать по этому вопросу максимально плотно, FDA старается сохранять конфиденциальность всей информации.

Хан отметил, что FDA может нарушить конфиденциальность при определенных случаях, но не будет прибегать к такому методу без особой необходимости.

«Конечно, хотелось бы воспользоваться нашими штатными средствами. И мы всегда поощряем прозрачность, особенно когда речь идет о безопасности… есть другие средства, с помощью которых информация о безопасности и другая информация о клинических испытаниях может быть опубликована», — рассказал он.

Ранее сообщалось о приостановке испытаний препаратов от коронавируса несколькими компаниями. AstraZeneca и Johnson & Johnson заморозили исследования своих вакцин против COVID-19 из-за возникших у испытуемых заболеваний. 14 октября Eli Lilly приостановила испытания своих антител против коронавируса из-за «опасений безопасности».

Николай Соколов

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