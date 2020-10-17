Fujifilm начала регистрацию оригинального фавипиравира при COVID-19

Компания Fujifilm Toyama Chemical подала заявку на внесение изменений в показания, дозировку и прием противовирусного препарата «Авиган» (фавипиравир). Лекарственное средство, прописывавшееся для лечения гриппа, оказалось эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фармацевтический производитель Fujifilm Toyama Chemical, дочерняя организация японской компании по производству фотопленки Fujifilm, объявила, что подала заявку в Министерство здравоохранения, труда и социального благосостояния Японии на использование своего противогриппозного препарата «Авиган» (фавипиравир) в качестве средства для лечения COVID-19.

Сейчас «Авиган» одобрен для производства и продажи в Японии в качестве препарата против гриппа.

Fujifilm Toyama Chemical провела фазу III клинических испытаний препарата в Японии на пациентах, имевших нетяжелую форму COVID-19. Компания доказала на примере 156 участников исследования, что применение «Авигана» способствует улучшению состояния больных за более короткое время по сравнению с группой плацебо. При этом никаких новых побочных эффектов у противовирусного препарата обнаружено не было.

Основываясь на результатах своего исследования, японское предприятие подало заявку на внесение частичных изменений, касающихся COVID-19, в показания, дозировку и прием «Авигана».

Ранее «ФВ» писал, что российская компания провела сравнительные исследования фавипиравира своего производства под названием «Коронавир» с оригинальным «Авиганом». Теперь эти данные будет использовать индийская компания Dr. Reddy’s, которая собирается зарегистрировать препарат «Авиган» в Латинской Америке. За это Dr. Reddy’s будет платить роялти «Р-Фарм» с продаж лекарственного средства в латиноамериканском регионе.

Владимир Заболотских

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