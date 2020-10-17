Sinovac объявила стоимость своей вакцины от COVID-19

Китайская фармацевтическая компания Sinovac сообщила, что цена за одну дозу вакцины CoronaVac составит 29,75 долл. Вакцина не доказана клинически, но получила разрешение на экстренное использование. Известно, что Индонезия сможет закупить данную вакцину по цене в два раза меньше установленной.

Центр по контролю и профилактике заболеваний китайского города Цзясин объявил стоимость экспериментальной вакцины от COVID-19 под названием CoronaVac, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinovac. Цена одной дозы вакцины составит 29,75 долл. Всего необходимо получить две дозы с интервалом в 28 дней, т.е. курс вакцинации каждого человека будет стоить примерно 60 долларов. Неизвестно, были ли учтены субсидии при ценообразовании. Центр Цзясин и сама компания отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Вакцина Sinovac все еще находится на завершающей фазе испытаний, проводимых в Бразилии, Индонезии и Турции, однако получила от властей разрешение на экстренное применение. Компания заявила, что промежуточные результаты могут быть получены уже в ноябре.

Bio Farma, государственный фармацевтический производитель в Индонезии, заключивший в конце августа договор с Sinovac о поставке 40 миллионов доз вакцины от COVID-19, заявил на этой неделе, что вакцина обойдется компании в 13,57 долл. за дозу.

По словам официальных лиц КНР, компаниям разрешено стремиться к получению прибыли от продажи, но вакцины от COVID-19 должны продаваться по цене, близкой к себестоимости.

В августе China National Pharmaceutical Group, дочерняя организация компании Sinopharm, упоминала, что стоимость ее вакцины не превысит 75 долл. за дозу. Однако чиновник из Национальной комиссии здравоохранения Китая заявил, что цена будет ниже.

Китайские власти долгое время не обнародовали информацию о ценах на вакцины от коронавируса, несмотря на старт вакцинации еще в июле. Сотни тысяч людей уже успели получить прививку. В их число вошли в первую очередь представители групп с высоким риском заражения: работники портов, авиаиндустрии, медицинские работники и другие. «ФВ» писал, что China National Pharmaceutical Group предоставила студентам, планирующим обучаться за рубежом, возможность получить вакцину от COVID-19 бесплатно.

Владимир Заболотских

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