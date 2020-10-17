В ходе испытания генной терапии погиб один из участников

В результате исследования геннотерапевтического препарата от мукополисахаридоза III A типа, разработанного компанией Lysogene, погиб ребенок. Американский регулятор (FDA) запретил проведение испытаний препарата еще в июне из-за опасений за здоровье участников.

Ребенок, больной мукополисахаридозом III A типа (синдром Cанфилиппо тип A), погиб в ходе опорного испытания геннотерапевтического препарата LYS-SAF302 французской биотехнологической компании Lysogene. Трагическое событие произошло через четыре месяца после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) наложило временный запрет на проведение исследования препарата из-за возможных проблем безопасности, пишет endpts.com.

Lysogene выразила соболезнование в связи с кончиной юного участника исследования. В заявлении французской компании говорится: «Непосредственная причина смерти неизвестна, ведется сбор дополнительной информации. В настоящее время нет никаких доказательств того, что применение препарата привело к такому результату».

Сообщается, что исследователи проводят «тщательное наблюдение» за другими 18 пациентами, получившими LYS-SAF302.

Американский регулятор приостановил испытания еще в июне, поскольку на МРТ-изображениях пациентов в местах внутримозговых инъекций были найдены проблемы. Тем не менее к тому времени 19 из 20 участников исследования прошли лечение препаратом, при этом никакие симптомы и побочные эффекты у них не проявлялись.

Окончательные результаты испытания препарата будут получены примерно в марте 2022 года. Акции Lysogene на парижской фондовой бирже упали на 17,79%.

Опасения за безопасность пациентов продолжают вызывать беспокойство разработчиков генной терапии. Совсем недавно биотехнологическая компания Astellas Pharma объявила о третьем случае смерти в ходе испытания генной терапии, направленной на лечение X-сцепленной миотубулярной миопатии.

Мукополисахаридоз III A типа, известный также как синдром Санфилиппо типа А, является редким наследственным нейродегенеративным заболеванием (по статистике, заболевание обнаруживается у одного из 25 000 детей в США). Организм детей с мукополисахаридозом III типа испытывает дефицит ферментов обмена гликозаминогликанов, что приводит к накоплению мукополисахаридов в организме.

Симптомы синдрома Санфилиппо обычно проявляются в раннем детстве. Среди них: проблемы с речью, задержка развития, вызывающее поведение, гиперактивность и плохое качество сна.

LYS-SAF302 предназначен для доставки функциональной копии гена SGSH непосредственно в клетки головного мозга.

Ранее «ФВ» писал, что Президент РФ Владимир Путин ждет от правительства предложения о финансировании в 2021-2023 годах медпомощи гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями, туберкулезом, ВИЧ и гепатитами и другими нозологиями, требующими дорогостоящего лечения, в число которых вошел и мукополисахаридоз I, II и VI типов.

Владимир Заболотских

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