ФАС согласовала двум производителям предельную отпускную цену на фавипиравир

ФАС России согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на лекарственный препарат для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир.

Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку фавипиравира было принято всеми членами Комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В антимонопольном ведомстве отмечают, что это первый случай, когда предельная отпускная цена на препарат устанавливалась членами комиссии на этапе включения лекарства в перечень ЖНВЛП. При проведении экономического анализа за основу были взяты цены в странах, где фавипиравир находится в обращении.

«На момент рассмотрения заявок производителей на включение фавипиравира в перечень ЖНВЛП препараты с этим МНН обращались на территории Индии и Китая, в том числе оригинальный препарат «Авиган», цена на который составляет 100 рублей за таблетку. Эта цена и обсуждалась в качестве индикативной для использования в России и была поддержана всеми членами комиссии», — цитирует пресс-служба ФАС заместителя руководителя ведомства Тимофея Нижегородцева.

Таким образом, после регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир, его стоимость за упаковку 50 таблеток в субъектах РФ составит 5 500 руб. включая НДС без учета региональных надбавок (уполномоченные органы в субъектах РФ самостоятельно устанавливают предельные размеры оптовых и розничных надбавок после их согласования с антимонопольной службой).

В целом размер снижения предельной отпускной цены на препарат составил более 50%, что повысит его доступность для населения России.

Так, если на сегодняшний день розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 руб. до 16 306 руб., то после регистрации его предельной отпускной цены, максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6 875 руб. включая НДС (упаковка 50 таблеток), отмечают в ФАС.

Как писал «ФВ», премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2626-р, которым расширен Перечень жизненно важных препаратов. В него добавлено три препарата: фавипиравир, левилимаб и олокизумаб. Все они применяются для лечения Covid-19.

Елена Сидорова

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