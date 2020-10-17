ГК «Протек» вошла в ТОП-100 крупнейших компаний России

По итогам 2019 года ГК «Протек» заняла 57-е место в рейтинге крупнейших по выручке компаний России «РБК-500». Консолидированная выручка группы по МСФО за 12 месяцев 2019 г. увеличилась на 6% и составила около 266 млрд рублей.

«Протек» возглавила список фармацевтических компаний рейтинга: вторую позицию среди представителей отрасли заняла компания «Катрен» — 64-е место, третью — ФК «Пульс» (72-е место).

ГК «Протек» присутствует во всех сегментах фармацевтической отрасли: производстве лекарственных средств («ФармФирма «Сотекс», АО «Рафарма»), дистрибуции фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья (ЦВ «ПРОТЕК»), розничных продажах (аптечная сеть «Ригла»). Консолидированная выручка ГК «Протек» за первое полугодие 2020 г. по МСФО составила 133,7 млрд руб. В ГК «Протек» работают более 18 тысяч человек.

Источник: ЦВ «Протек»

pharmvestnik