Ремдесивир не снижал продолжительность госпитализации или смертность пациентов с COVID-19

Терапия с использованием препарата ремдесивир от компании Gilead не влияет на продолжительность пребывания в больнице или шансы на выживание пациентов с COVID-19, показало исследование ВОЗ. Фармпроизводитель не согласен с таким заключением.

Результаты исследования ВОЗ под названием «Солидарность» показали, что терапия ремдесивиром не оказала влияния на смертность или длительность госпитализации пациентов в течение 28 дней проведения испытаний. Подробный отчет об испытаниях был опубликован ВОЗ на сайте medRxiv 15 октября. Об этом сообщает Reuters.

В исследовании также оценивалось влияние еще трех потенциальных терапий против коронавируса, основанных на гидроксихлорохине, комбинации из лопинавира и ритонавира и интерфероне. Все исследуемые препараты также не показали эффективных результатов в ходе лечения. Испытания проводились с привлечением 11 266 взрослых пациентов в более чем 30 странах.

Представители Gilead выразили обеспокоенность в связи с тем, что данные испытаний ВОЗ «не прошли тщательный анализ, необходимый для конструктивного научного обсуждения, особенно с учетом ограничений дизайна исследования».

«Новые данные (ВОЗ) кажутся противоречивыми при том, что существуют более надежные доказательства из множества рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных в рецензируемых журналах, которые подтверждают клиническую эффективность ремдесивира»,– прокомментировали Reutres ситуацию в Gilead.

Ранее в октябре были опубликованы результаты испытаний ремдесивира Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США (NIAID), об этом сообщал «Медвестник». Согласно данным этого исследования, ремдесивир сокращает период до выздоровления пациентов на 5 дней по сравнению с плацебо. Также отмечалось, что летальность к 15 дню исследования составила 6,7% для ремдесивира и 11,9% для плацебо, а к 29 дню – 11,4% и 15,2% соответственно.

В исследовании принимали участие 1062 пациента, оно проходило в 60 центрах США, Дании, Германии, Греции, Японии, Южной Кореи, Мексики, Сингапура, Испании и Великобритании.

В США ремдесивир 1 мая получил от FDA разрешение на экстренное применение, и с тех пор его разрешили использовать в нескольких странах. В их число входит Британия, Израиль, Индия, Корея и Япония.

Как сообщал «ФВ», 14 октября Минздрав России выдал регистрационное удостоверение компании Gilead на препарат «Велкури» (МНН ремдесивир).

Также 14 октября компания «Фармасинтез» сообщила о регистрации своего препарата «Ремдеформ» (МНН ремдесивир). Пресс-служба предприятия сообщила, что препарат будет производиться на иркутском заводе группы компаний после снятия действующего патентного ограничения, писал «ФВ».

Николай Соколов

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