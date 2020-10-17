Минздрав зарегистрировал предельную цену на левилимаб от «Биокада» при COVID-19

Минздрав РФ 16 октября зарегистрировал предельную отпускную цену на недавно вошедший в перечень ЖНВЛП левилимаб (ТН Илсира) от «Биокада», она составит 47,5 тысячи рублей без НДС и оптовых и розничных надбавок. Препарат применяется при цитокиновом шторме – осложнении COVID-19. Минздрав РФ 16 октября зарегистрировал предельную отпускную цену на недавно вошедший в перечень ЖНВЛП левилимаб (ТН Илсира) от «Биокада», она составит 47,5 тысячи рублей без НДС и оптовых и розничных надбавок. Препарат применяется при цитокиновом шторме – осложнении COVID-19.

Левилимаб входит в рекомендации Минздрава по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции. Препарат был зарегистрирован по ускоренной схеме, по показанию острого респираторного дистресс-синдрома с повышенным высвобождением цитокинов.

Илсира относится к группе ингибиторов интерлейкина-6. В рекомендациях есть еще несколько препаратов этой группы, включая тоцилизумаб, сарилумаб, а также отечественный препарат олокизумаб – разработка «Р-Фарма».

Правительство 14 октября включило левилимаб и олокизумаб в перечень ЖНВЛП. Предельная цена на олокизумаб, по данным ГРЛС, пока не зарегистрирована.

Одновременно с левилимабом Минздрав зарегистрировал цены и для двух препаратов с фавипиравиром (тоже включен в ЖНВЛП) – Арепливира от «Промомеда» и Авифавира от СП «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций. Цена за таблетку без НДС – 100 рублей.

Фавипиравир под ТН Коронавир есть и у «Р-Фарма». Предельная цена на него также пока не зарегистрирована.