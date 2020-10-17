ФАС согласовала «ХимРару» и «Промомеду» цену на фавипиравир на уровне 100 рублей за таблетку

Предельная стоимость упаковки в 50 таблеток будет составлять 5,5 тысячи рублей включая НДС без учета региональных надбавок. Цена согласована только для двух производителей. По данным ГРЛС, это «Промомед» (ТН Арепливир) и СП «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций (ТН Авифавир). «Р-Фарму» с Коронавиром цена пока не согласована. Предельная стоимость упаковки в 50 таблеток будет составлять 5,5 тысячи рублей включая НДС без учета региональных надбавок. Цена согласована только для двух производителей. По данным ГРЛС, это «Промомед» (ТН Арепливир) и СП «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций (ТН Авифавир). «Р-Фарму» с Коронавиром цена пока не согласована.

«Р-Фарм» и «Промомед» отпускали фавипиравир в розницу по 11,55 и 12,32 тысячи рублей соответственно. СП «ХимРара» и РФПИ пока не получило разрешения Минздрава на продажу своего Авифавира в аптеках.

Это первый случай, когда предельная отпускная цена устанавливалась членами комиссии на этапе включения препарата в ЖНВЛП. За основу экономического анализа взяты цены в странах, где фавипиравир находится в обращении. Цена на оригинальный Avigan от Fujifilm составляет 100 рублей за таблетку, сообщил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев.

Если сегодня розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11,32 до 16,3 тысячи рублей, то после регистрации предельной цены в столице стоимость препарата может составить с учетом надбавок 6 875 рублей за упаковку в 50 таблеток.

Правительство 12 октября утвердило включение фавипиравира в перечень ЖНВЛП.

Все отечественные препараты с фавипиравиром были зарегистрированы по ускоренной схеме, «Р-Фарм» и «Промомед» завершили КИ и получили постоянные регудостоверения. Венные регудостоверения, срок действия которых должен закончиться 1 января 2021 года, Минздрав обещал продлить. Это коснется и препарата «ХимРара».