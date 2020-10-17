Москва к 2021 году закупит лекарства для льготников на 20 млрд рублей

Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) объявил о закупке лекарственных препаратов для льготных категорий москвичей на 2021 год. На данный момент заключена часть контрактов на сумму 4 млрд рублей, всего планируется потратить 20 млрд рублей. Поставка препаратов должна быть завершена до конца 2020 года. Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) объявил о закупке лекарственных препаратов для льготных категорий москвичей на 2021 год. На данный момент заключена часть контрактов на сумму 4 млрд рублей, всего планируется потратить 20 млрд рублей. Поставка препаратов должна быть завершена до конца 2020 года.

«Все заявленные потребности уже согласованы, а часть контрактов на сумму почти 4 млрд рублей уже заключены. В первую очередь это касается таких нозологий, как онкология, диабет, онкогематология и бронхиальная астма», – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лекарства для пациентов с онкологией, в том числе с онкогематологическими заболеваниями, а также диабетом, ревматологическими и орфанными заболеваниями, препараты от СПИДа и лекарства для пациентов с заболеваниями нервной системы и бронхиальной астмой составляют порядка 30% от общего объема закупок.

Общественное обсуждение потребности в 2021 году на препараты для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, состоялось 4 и 5 августа 2020 года. Тогда список необходимых лекарств утвердили по 35 профилям.

В частности, для пациентов с ВИЧ закупят элсульфавирин (1,25 млн упаковок), тенофовир+эмтрицитабин+рилпивирин (907 тысяч), ралтегравир (410 тысяч). Всего ДЗМ планирует закупить 2,84 млн упаковок препаратов по данному профилю (18 наименований).

По профилю онкогематология для взрослых и детей закупят 131 наименование лекарственных препаратов – свыше 2,7 млн упаковок. Среди них гидроксикарбамид (1,05 млн упаковок), анагрелид (80 тысяч), венетоклакс 100 мг (154 тысячи).

Для пациентов с орфанными заболеваниями к 2021 году должны закупить 537 тысяч упаковок лекарств. Согласно плану, приобретут пеницилламин (186,5 тысячи упаковок), элтромбопаг 50 мг (77 тысяч), силденафил 20 мг (46,8 тысячи). Всего – 34 наименования.

По данным Анастасии Раковой, закупочные процедуры будут проходить в течение ближайших двух месяцев. По плану, лекарственные препараты должны быть поставлены на склад Центра лекарственного обеспечения и в медицинские организации города до конца 2020 года.

В августе 2020 года, после общественных обсуждений в ДЗМ, стало известно, что по профилю «онкология» в 2021 году планируется продолжить дополнительное финансирование закупок препаратов для иммуно- и таргетной терапии по шести наиболее распространенным нозологиям, но не по 10, как анонсировалось ранее. Перечень планируемых к закупке лекарств был составлен в соответствии с утвержденными в 2020 году клиническими рекомендациями по лечению онкологических заболеваний.