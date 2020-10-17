Оборот лекарств от COVID-19, зарегистрированных «на условиях», продлят на 2021 год

Гражданский оборот лекарственных препаратов против коронавирусной инфекции, а также вакцин, зарегистрированных до окончания третьей фазы клинических исследований, будет продлен на 2021 год, об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«На момент принятия постановления правительства № 441 («Об особенностях обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации <…>») — в начале апреля — было сложно спрогнозировать продолжительность пандемии, в связи с этим срок действия регистрационных удостоверений на препараты, зарегистрированные в специальном порядке — до завершения третьей фазы клинисследований, был ограничен 1 января 2021 года. Сейчас срок действия постановления и срок гражданского оборота препаратов, зарегистрированных «на условиях», будет продлен <…> и после 1 января 2021 года», — сказал он.

Кузнецов напомнил, что после успешного завершения пострегистрационных клинических исследований препаратов, ограничение срока их гражданского оборота снимается.

gmpnews