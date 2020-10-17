Российский препарат от тропической лихорадки испытают в Иране

Соединения, полученные химиками Северо-Кавказского федерального университета, по предварительным биологическим испытаниям показали высокую эффективность в борьбе со смертельно опасным заболеванием – тропической лихорадкой лейшманиоз. Благодаря поддержке фармкомпании «Мерк» в ближайшие время начнутся испытания на животных и добровольцах в Иране.

Химикам из СКФУ удалось получить уникальное соединение. Ранее оно показало высокую противораковую активность, а недавно коллеги ставропольских ученых из Техасского госуниверситета выявили, что вещество действует и на тропическую лихорадку. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно регистрируется до миллиона новых случаев заражения этим опасным паразитарным заболеванием. Оно передается при укусе инфицированных москитов. Распространено в Латинской Америке, Восточной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, встречается в 90 странах мира. Россия не входит в это число, но отечественные ученые ведут активные поиски эффективных способов борьбы с лейшманиозом.

На сегодня в мире практически нет эффективных и доступных лекарств от этого опасного заболевания.

«Запланированы испытания эффективности вещества в виде мази против кожной формы лейшманиоза, – рассказал доктор химических наук Николай Аксенов. – При наружном применении в составе мази ожидается наименьший риск возможных побочных эффектов. Наше вещество смешают с диметилсульфоксидом, который используют при создании многих мазей для увеличения проникающей способности препарата. Если испытания пройдут успешно, мы перейдем на борьбу с более агрессивными формами заболевания. При создании препарата для внутреннего применения, например, в форме таблеток, потребуется дополнительная работа. Необходимо будет создать достаточную концентрацию вещества в крови больного, чтобы получить от лекарства нужный эффект. Сделать это не так просто, но мы будем к этому стремиться и надеемся на поддержку нашего нового партнера».

Сейчас ученые подали заявку на международный патент. Высокий интерес к полученному соединению со стороны фармацевтической компании неслучаен.

«Оно синтезируется всего в одну стадию из очень доступных, дешевых исходных веществ, которые продаются повсюду. К тому же, их существует несколько сотен разновидностей. Таким образом, мы можем получать тысячи и тысячи полезных для борьбы с лейшманиозом соединений. Все они представляют собой гидроксамовые кислоты. Ранее биологические испытания показали, что эти соединения могут превращать пораженные раком клетки мозга в здоровые. Посмотрим, что покажут испытания на больных лейшманиозом», — пояснил ученый.

Результаты применения соединения в составе мази на иранских добровольцах станут известны в течение года. Если будет принято решение о создании препарата для внутреннего потребления, особое внимание уделят вопросам безопасности действующего вещества для человека. Как отмечают ученые, соединение нетоксично в силу своего состава, но подтвердить это могут только многолетние исследования.

gmpnews