мРНК-вакцина от COVID-19 компаний Sanofi и Translate Bio вызвала сильный иммунный ответ

Sanofi Pasteur, подразделение компании Sanofi («Санофи») по производству вакцин, и биотехнологическая компания Translate Bio объявили результаты доклинических исследований кандидатной mRNA-вакцины против вируса SARS-CoV-2.

В сообщении компании говорится, что «доклиническая оценка вакцины MRT5500 продемонстрировала благоприятный профиль иммунного ответа на SARS-CoV-2. Эти данные подтверждают выбор MRT5500 для дальнейшей клинической разработки».

Ожидается, что клиническое исследование препарата 1/2 фазы начнется в четвертом квартале 2020 года.

«Для борьбы с этой глобальной пандемией мы должны опираться как на обширные знания, накопленные за годы опыта борьбы с инфекционными заболеваниями, так и на перспективы новых, инновационных технологий», — заявил Томас Триомф (Thomas Triomphe), исполнительный вице-президент и руководитель Sanofi Pasteur.

«Быстрая разработка эффективных вакцин для борьбы с пандемией COVID-19 продолжает оставаться насущной глобальной потребностью системы здравоохранения, и я воодушевлен прогрессом, которого мы достигли на сегодняшний день с нашим партнером Sanofi Pasteur в разработке многообещающего кандидата – мРНК-вакцины, – заявил Рональд Рено (Ronald Renaud), главный исполнительный директор Translate Bio. – Доклинические результаты, о которых мы сообщаем, демонстрируют способность MRT5500 вызывать благоприятный иммунный ответ как у мышей, так и у нечеловекообразных приматов. Важно, что эти результаты обеспечивают дополнительную поддержку в использовании нашей мРНК-платформы для потенциального ускорения разработки альтернативных подходов к традиционным вакцинам».

По информации компании, для вакцинации используется двух-дозовый вариант введения (с интервалом 21 день), поскольку после введения второй дозы титр антител увеличивается и в 100% случаев достигает уровня значительно превышающего показатели уже переболевших COVID-19.

Если результаты клинических испытаний окажутся успешными, то регистрация препарата может произойти во втором полугодии 2021 года. Запланированное на сегодняшний день производство должно составить от 90 до 360 млн доз в год.

gmpnews