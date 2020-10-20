Подмосковные онкологи призвали вернуть винкристин зарубежного производства

Сотрудники детского онкологического отделения №7 Московского областного онкологического диспансера разместили на сайте Change.org петицию о дефиците онкогематологического препарата винкристина, который входит в ЖНВЛП и применяется для лечения лейкоза, лимфомы и других онкозаболеваний. К 19 октября обращение, адресованное Минздраву РФ, Совету Федерации и Госдуме, подписали более 1 770 человек. Еще в августе 2020 года Правительство РФ вывело винкристин из-под действия правила «Третий лишний» до конца 2021 года. Сотрудники детского онкологического отделения №7 Московского областного онкологического диспансера разместили на сайте Change.org петицию о дефиците онкогематологического препарата винкристина, который входит в ЖНВЛП и применяется для лечения лейкоза, лимфомы и других онкозаболеваний. К 19 октября обращение, адресованное Минздраву РФ, Совету Федерации и Госдуме, подписали более 1 770 человек. Еще в августе 2020 года Правительство РФ вывело винкристин из-под действия правила «Третий лишний» до конца 2021 года.

В петиции говорится, что закупить препарат невозможно, в аптеках его нет, поэтому родителям пациентов приходится закупать препарат за границей. Расценки достигают 5 тысяч рублей за ампулу, хотя, согласно Госреестру предельных отпускных цен, минимальная стоимость ампулы производства НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина составляет 125 рублей за 1 мл. В Единой информационной системе в сфере госзакупок цены варьируются от 77 рублей до 250 рублей.

«Онкологи, фонды и неравнодушные люди били тревогу. На что Правительство отвечало, что РОНЦ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина) всех обеспечит. Весьма ожидаемо – не справился. А на данный момент вообще остановил производство», – говорится в петиции.

Согласно Госреестру лекарственных средств (ГРЛС), винкристин в России зарегистрирован у трех компаний: израильской Teva, «Верофарма» и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Дефектура препарата была зафиксирована еще в 2019 году, когда израильская Teva отозвала с российского рынка несколько своих дженериков, в том числе «Винкристин-Тева», из-за действия правила «Третий лишний». Параллельно детские онкогематологи пожаловались на качество ряда отечественных дженериков, в том числе винкристина.

В 2020 году «Верофарм» тоже прекратил производить препарат, пообещав возобновить поставки не раньше 2021 года. Единственный оставшийся производитель – НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина – пытался нарастить объемы производства винкристина, чтобы удовлетворить спрос. В июле этого года Минздрав РФ обратился к Минпромторгу с призывом не допустить прекращения производства препарата в России и обеспечить доступность лекарства.

«Мы буквально завалены сообщениями из регионов о тяжелых неврологических побочных явлениях этого препарата. Да, его официально проверяли и он действительно содержит действующее вещество, то есть винкристин, в заявленном количестве, – комментировал тогда ситуацию заместитель генерального директора НМИЦ ДГОИ Алексей Масчан. – Разовая доза винкристина рассчитывается в зависимости от площади поверхности тела и не может превышать 2 миллиграммов. Поэтому у взрослых нет таких тяжелых побочных явлений, так как максимальная доза 2 миллиграмма для них невелика, нет риска передозировки. А вот у детей и расчет, и разведение препарата должны быть очень точными, иначе тяжелые осложнения почти неизбежны. И получается, что для лечения детей существующая форма неприемлема».

В августе Правительство РФ утвердило постановление, предполагающее до конца 2021 года исключение винкристина из-под действия правила «Третий лишний», однако ситуацию это не улучшило.

По оценкам директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, примерная годовая потребность в препарате составляет 160–200 тысяч флаконов, замена его на другой препарат в протоколах лечения не предусмотрена. В конце сентябре НМИЦ сообщил, что уже произвел 48 тысяч упаковок и до конца года собирается добавить к ним 105 тысяч, однако это все равно не покрывает потребность.