ГК «Протек» возглавила список фармкомпаний в рейтинге «Эксперт-400»

По результатам 2019 года ГК «Протек» заняла 59-ю позицию в рейтинге крупнейших компаний России по объему выручки «Эксперт-400». Консолидированная выручка группы по МСФО за 12 месяцев 2019 года увеличилась на 5,5% и составила более 265 млрд руб.

В ТОП-100 компаний рейтинга также вошли «Катрен» – на 68-м месте и «Пульс» – на 77-м.

В рейтинге крупнейших компаний по рыночной стоимости «Капитализация-100» ГК «Протек» заняла 66-е место и поднялась на две позиции в сравнении с рейтингом по итогам 2018-го года (68-е место). Капитализация «Протека» в 2020 году превысила 52 млрд, в прошлом году – более 49 млрд (рост более 6,9%).

Место компаний в рейтинге «Эксперт-400» определяется объемом выручки от продаж продукции (товаров, работ, услуг) по итогам 2019 года. В рейтинговой таблице представлены компании практически из всех основных сфер экономики.

К участию не допускаются компании, характер деятельности которых не вполне прозрачен, холдинговая структура которых не вполне ясна, или же компании, деятельность которых не ведет к образованию значимого объема добавленной стоимости.

Источник: ЦВ «Протек»

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