Объем введенных в оборот маркированных лекарств превысил 1 млрд упаковок

Объем введенных в гражданский оборот маркированных препаратов превысил 1 млрд, сообщили в Центре развития перспективных технологий. Этот рубеж пройден 12 октября.

С начала обязательной маркировки лекарств 1 июля 2020 года количество субъектов обращения, зарегистрированных в ФГИС МДЛП, выросло более чем на 13 тыс. и превысило 77 тыс.

Согласно данным системы маркировки на 16 октября, маркированные препараты продают 48% зарегистрированных аптек, а у 68% аптек они есть на балансе.

Объем поступивших и обрабатываемых документов в системе маркировки превышает 2 млн, скорость обработки более 97% из них – менее 10 мин.

Источник: ЦРПТ

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