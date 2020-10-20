Кузбасс просит приостановить маркировку препаратов из Перечня ЖНВЛП в период пандемии

Губернатор Кемеровской области направил в Правительство России письмо с просьбой приостановить режим маркировки в отношении препаратов из Перечня ЖНВЛП из-за их дефицита. В период пандемии аптечные сети и дистрибьюторы готовы обеспечить быструю доставку медикаментов, но их реализацию будет тормозить система МДЛП.

Инициатива главы Кузбасса Сергея Цивилева о необходимости приостановить режим маркировки возникла после рейда по аптекам региона, проведенного депутатами регионального Заксобрания и их помощниками. В поле зрения проверяющих попали 697 аптек, сообщила пресс-служба регионального парламента. «Ситуация с наличием необходимых для лечения ковида лекарств – сложная. Даже если препарат есть в наличии, зачастую он в единственном экземпляре, и через 5 минут в продаже его уже может не быть. Как следствие, в среднем кузбассовцу, чтобы купить лекарства, надо обойти минимум 5, а то и 10 аптек», – сказал председатель парламента Вячеслав Петров, выступая на аппаратном совещении у губернатора.

В число наиболее дефицитных позиций попали левофлоксацин (есть всего в 127 аптеках, это 18,2% от общего количества проверенных аптек), гидроксихлорохин (есть в 91 аптеке, это 13,1%) и фавипиравир (в 80 аптеках, 11,5%). Сергей Цивилев поставил задачу срочно обеспечить аптеки Кузбасса необходимыми препаратами.

«Владельцы некоторых крупнейших аптечных сетей сообщили, что сегодня-завтра ожидают приход товара и необходимые лекарства можно будет приобрести, – добавил Вячеслав Петров. – Однако есть сложности: из-за маркировки продавать поступившие лекарства нельзя. Считаю, что нужно не только требовать что-то от бизнеса, но и помогать ему». В пресс-службе объяснили, что Петров имел в виду временные издержки при нанесении штрих-кодов и оформлении товара каждым звеном логистической цепочки.

Известно, что многие предприниматели отказываются от маркированного товара, чтобы закончить 2020 год на режиме ЕНВД.

Глава парламента отметил, что Цивилев отправил в Правительство России письмо о необходимости приостановить режим маркировки жизненно важных лекарств на период коронавируса. «Мы от парламента Кузбасса следом направили письма в Совет Федерации и Государственную думу с призывом поддержать инициативу Сергея Евгеньевича», – добавил он.

Фото: zskuzbass.ru

Ольга Коберник

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