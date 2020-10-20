«ФК Пульс» поднялась на 7 позиций в рейтинге РБК 500 крупнейших по выручке компаний России

РБК представил рейтинг 500 крупнейших по выручке компаний России. ​«ФК Пульс» улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с 79-го на 72-е место. Прирост выручки по итогам 2019 года по сравнению с 2018 годом составил 8% – 201 млрд руб. против 186 млрд руб.

Шестой ежегодный рейтинг крупнейших российских компаний РБК 500 продемонстрировал, что в 2019 году совокупная выручка участников рейтинга росла практически так же медленно, как в 2016-м, – лишь на 4,3% и составила 89,24 трлн руб., или 81,1% от объема российского ВВП. Этому предшествовали два года, когда выручка компаний РБК 500 увеличивалась на 9–18%, особенно выдающимся был 2018 год, когда она подскочила сразу на 18,3%. На протяжении пяти лет существования рейтинга доходы крупнейших компаний росли в номинальном выражении быстрее российского ВВП, несмотря на западные санкции, волатильность экспортных рынков и прочие экономические перипетии. В 2019 году этот тренд впервые прервался, и суммарная выручка РБК 500 в отношении к ВВП сократилась с 81,8 до 81,1%.

Основным показателем рейтинга, по которому производится ранжирование компании, является чистая выручка – выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин. В рейтинге участвуют компании, которые на 1 сентября 2020 года были юридически самостоятельны по отношению к другим компаниям и не входили в состав группы других участников рейтинга.

Для того чтобы попасть в рейтинг этого года, компании требовалось получить чистую выручку минимум в 22,55 млрд руб., это на 4,6% выше прошлогодней нижней планки для прохождения в рейтинг – 21,55 млрд руб.

Средняя выручка участников рейтинга составила 178,5 млрд руб. против 171,1 млрд руб. в прошлом году.

Компания может быть не включена в рейтинг даже при удовлетворении размерам выручки для прохождения в рейтинг в случае информационной непрозрачности. Приоритет для финансовых показателей рейтинга отдается консолидированной отчетности группы по МСФО.

«ФК Пульс» составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами МСФО, а аудиторское заключение уважаемой компании из «Большой четверки» подтверждает наличие в «ФК Пульс» эффективной системы контроля за процессами и данными, подчеркивают в компании.

Если компания не публикует консолидированную отчетность, то в рейтинге используются данные управленческой отчетности по группе, либо в рейтинге представлена крупнейшая операционная фирма холдинга с неконсолидированными данными, в том числе по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Следующий рейтинг РБК 500, возможно, впервые в истории покажет общее снижение выручки. Российская экономика в кризисном втором квартале 2020 года упала на 8%, по итогам года Минэкономразвития прогнозирует снижение на 3,9%. Сальдированная прибыль российских компаний (за вычетом убытков) в январе-июле снизилась на 42% к тому же периоду годовой давности, до 5,37 трлн руб., следует из данных Росстата.

Источник: «ФК Пульс»

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