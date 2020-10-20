ФАС оштрафовала «Байер» на 200 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе

В сентябре 2020 года Комиссия ФАС признала рекламу препарата «Супрадин» производства АО «Байер» нарушающей требования Закона о рекламе. За это нарушение компания оштрафована на 200 тыс. руб.

Комиссия ФАС приняла решение оштрафовать компанию «Байер» на 200 тыс. руб. за видеоролик, который транслировался в марте-апреле 2020 года на телеканале «Карусель», сообщает пресс-служба ведомства. Спорная реклама сообщала, что у препарата «Супрадин» самая сильная формула, а дозировка в нем выше в 3 раза, чем у многих.

Однако по результатам исследования трех витаминных комплексов у лекарственного препарата «Супрадин» содержание только двух витаминов – В1 и Биотина – выше в 3 раза по сравнению с дозировкой этих витаминов в составе других препаратов, а не всех витаминов в составе этих комплексов.

«Из-за некорректного сравнения у телезрителей могло возникнуть не только ложное впечатление о преимуществе витаминов «Супрадин» по отношению к другим аналогичным комплексам, это также могло привести к перераспределению потребительского спроса на рынке, – отметила начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

По ее словам, в соответствии с предписанием компания прекратила распространение ненадлежащей рекламы.

«ФВ» направил запрос в «Байер», однако в компании воздержались от комментариев.

Елена Сидорова

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