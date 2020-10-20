Японские разработчики вакцин от COVID-19 подверглись хакерской атаке

Исследовательские институты Японии, работающие над созданием вакцин от коронавируса, подверглись кибератаке. Хакеры смогли отправить электронные письма с файлами, содержащими информацию о новой коронавирусной инфекции. В причастности к инциденту была обвинена КНР. Власти Китая опровергли свое участие в произошедшем.

На исследовательские институты Японии, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, была совершена кибератака. С подобным случаем страна столкнулась впервые. Как предполагает CrowdStrike, американская компания по разработке технологий обеспечения кибербезопасности, к хакерской атаке причастна КНР. Поднебесная заявила, что не имеет отношения к произошедшему.

Как отметили в CrowdStrike, на фоне конкуренции компаний и властей стран в разработке вакцины от COVID-19 и усилившегося межгосударственного шпионажа исследовательские центры все чаще подвергаются попыткам взлома базы данных. Названия предприятий, чьи данные оказались под угрозой, не были оглашены.

Национальный центр по подготовке к кибератакам и выработке стратегий в сфере кибербезопасности Японии (NISC) призвал производителей лекарственных средств и исследовательские организации принять меры по повышению готовности к попыткам кражи конфиденциальной информации.

Хакеры смогли отправить электронные письма с прикрепленными к ним файлами, в которых была информация о новой коронавирусной инфекции. При этом, по информации CrowdStrike, сами файлы содержат компьютерные вирусы.

В настоящее время по всему миру реализуется более 190 проектов по разработке вакцин от COVID-19, некоторые из них, согласно данным Всемирной организации здравоохранения и других органов, проводят заключительные стадии испытаний.

В Японии над созданием вакцины работают Токийский университет, Университет Осаки и Национальный институт инфекционных заболеваний, а также крупные фармацевтические фирмы, в частности Takeda Pharmaceutical и Daiichi Sankyo, чьи кандидаты на вакцину получили грант на 95 млн долл. от Управления медицинских исследований и разработок Японии (AMED). Однако пока неизвестно, когда начнется производство и распространение отечественной вакцины от COVID-19.

Хакерские атаки происходят повсеместно в мире. Недавно «ФВ» писал о взломе программного софта, используемого многими фармацевтическими компаниями, в результате чего произошла утечка информации.

Россия также обвинялась США, Великобританией и Канадой в попытках кражи конфиденциальных данных у исследователей, работающих над производством вакцин против коронавируса в их странах. Москва отрицала данные заявления.

Владимир Заболотских

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