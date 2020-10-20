Соглашения об интеллектуальной собственности могут быть упрощены для борьбы с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддержала предложение Индии и Южной Африки об упрощении соглашений по интеллектуальной собственности в рамках ВТО. Такие меры могут облегчить доступ к вакцинам против коронавируса.

О том, что ВОЗ поддерживает предложение Индии и ЮАР об ослаблении патентного законодательства для борьбы с COVID-19, генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в своем Twitter в субботу 17 октября. Об этом пишет The Economic Times.

«ВОЗ приветствует недавнее предложение ЮАР и Индии об упрощении… соглашений об интеллектуальной собственности в отношении вакцин, методов лечения и тестов COVID-19 в рамках ВТО, чтобы сделать эти инструменты доступными для всех, кто в них нуждается, – написал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Это заявление имеет особенное значение, поскольку мировые производители лекарств, участвующие в разработке терапии против COVID-19, не желают отказываться от патентов на свою продукцию.

К ослаблению патентного законодательства также призывают такие организации, как «Инициатива по созданию препаратов против забытых болезней» (DNDi), UnitAid, инвестирующая в инновационные технологии для профилактики и лечения ВИЧ, малярии и гепатита С, и «Врачи без границ». Они предложили другим странам поддержать эту инициативу, чтобы вакцины, средства диагностики и лекарства от COVID-19 были доступны для всех, кто в них нуждается.

В разделах 3 и 4 IX статьи Марракешского соглашения о создании ВТО предусмотрена возможность для стран в исключительных обстоятельствах отказаться от определенных обязательств по договорам ВТО, таких как TRIPS (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности). В соответствии с текущими положениями TRIPS, для расширения доступа к вакцинам или препаратам страны могут требовать выполнения условий обязательного лицензирования.

Согласно предложению Индии и ЮАР, послабления должны оставаться в силе до того, как большинство населения мира получит доступ к эффективным вакцинам и выработает иммунитет к COVID-19. Ожидается, что на это потребуется два года.

Индийская фармацевтическая промышленность поддержала предложение своего правительства, некоторые из крупнейших индийских фармацевтических лоббистских групп также одобрили инициативу. «Это время для солидарности и глобального сотрудничества», – заявил ранее ET Сударшан Джайн, генеральный секретарь Индийского фармацевтического альянса.

Ранее ряд фармацевтических компаний обвинили в нарушении патентов на препараты от COVID-19.

Николай Соколов

pharmvestnik