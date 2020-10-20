Индия начала отбор людей для приоритетной вакцинации против COVID-19

Правительство Индии начало отбор людей для приоритетной вакцинации против коронавируса. В первую очередь вакцину должны получить работники из сферы здравоохранения, сотрудники полиции и пожилые люди.

Индийское правительство начало отбор людей для приоритетной вакцинации, которая будет проведена, как только вакцина будет готова, сообщает Reuters со ссылкой на индийские СМИ. Сообщается, что отобрано будет около 300 млн человек. В приоритетном порядке вакцину получат работники здравоохранения и санитарии, сотрудники полиции и пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Для этих категорий населения будет выделено 600 млн доз вакцины.

План правительства, который все еще находится на стадии разработки, должен на первом этапе охватить 23% населения страны. Окончательный план, скорее всего, будет готов к концу октября-ноябрю.

Ранее в этом месяце министр здравоохранения Индии Харш Вардхан заявил, что страна надеется получить до 500 млн доз вакцины от коронавируса к июлю следующего года, чтобы провакцинировать примерно 250 млн человек.

Официальные лица страны также заявляли, что вакцинация 1,3 млрд человек в Индии станет грандиозной задачей, которую, вероятно, будут реализовывать до 2022 года.

По данным Министерства здравоохранения страны, общее число случаев заражения коронавирусом в Индии к субботе 17 октября составляло 7,43 млн. Однако число активных случаев заражения впервые за полтора месяца упало ниже 800 тыс., что в министерстве назвали значительным достижением.

Индия занимает второе место в мире по количеству случаев заболевания после США. Существуют сильные опасения, что во время текущего фестивального сезона в стране могут последовать дальнейшие всплески заражений.

Ранее FDA обвинила индийского производителя в нарушениях на производстве.

Николай Соколов

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