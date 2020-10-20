В Северной Осетии полиция перекрыла канал сбыта «Лирики»

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Северной Осетии перекрыт канал незаконного сбыта препарата прегабалин под торговым названием «Лирика», организованный жителями Владикавказа.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Северной Осетии получили информацию о причастности 45-летней жительницы республики к распространению сильнодействующего препарата под торговой маркой «Лирика». За женщиной было установлено наблюдение, и выяснилось, что подозреваемая действует не одна – к противоправной деятельности причастен ее знакомый, 44-летний житель Владикавказа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике СО.

Полицейские установили, что был разработан план совместного совершения противоправных деяний по сбыту прегабалина. Женщина закупала «Лирику» за пределами региона, затем расфасовывала в прозрачные полимерные пакеты для последующего сбыта, а напарник должен был ее распространять заинтересованным лицам. Таблетки сбывали поштучно.

Одного из злоумышленников сыщики задержали с поличным. В ходе личного досмотра у подозреваемого были обнаружены и изъяты блистеры с капсулами в количестве 140 штук.

При обыске по месту проживания подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли 250 капсул с аналогичным препаратом, предназначенных для сбыта, а также банковские карты и телефоны, с помощью которых задержанные вели переговоры с покупателями.

Всего у злоумышленников изъято 390 капсул «Лирики».

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщила пресс-служба МВД.

Как писал «ФВ» в 2019 году Росздравнадзор приостановил деятельность 65 аптек, 48 из них в Ростовской области, за грубые нарушения лицензионных требований. В большинстве случаев речь идет о пресечении бесконтрольной торговли «Лирикой» и прочими препаратами, популярными у аптечных наркозависимых.

Фото: МВД Северной Осетии

Елена Сидорова

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