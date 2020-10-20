В сентябре в России произведено лекарств на сумму 42,6 млрд рублей

По данным Росстата, производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за девять месяцев 2020 года выросло на 24,2%. Лекарств в сентябре изготовлено на 42,6 млрд руб., что на 11,8% больше, чем в сентябре 2019 года.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, за девять месяцев 2020 года выросло на 24,2%, в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2019 года – на 22,4%, по сравнению с августом – на 15,3%. Такая информация приводится в отчете Росстата.

Лекарств в сентябре 2020 года изготовлено на 42,6 млрд руб., что на 15,4% больше, чем в августе этого года, и на 11,8% больше, чем в сентябре 2019 года. Антибиотиков – 53,3 т, что на 12,0% меньше, чем в августе этого года, и на 13,9% больше, чем в сентябре прошлого года. Сывороток и вакцин в ампулах выпущено в сентябре 471,7 тыс. штук, что на 41,2% больше, чем в августе этого года, и на 21,4% больше, чем в сентябре 2019 года. Сывороток и вакцин произведено 1299 млн доз, что на 39,3% больше, чем в августе этого года, и на 1,3% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов составило 4,9 млн упаковок, что на 7,8% меньше, чем в августе этого года, и на 87,5% больше, чем в сентябре 2019 года, перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, – 22,5 млн упаковок (на 2,1% меньше, чем в августе этого года, и на 0,2% больше, чем в сентябре 2019 года), провитаминов, витаминов и их производных – 56,1 т (на 10,8% больше, чем в августе этого года, и в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2019 года).

Выпуск сложного медицинского оборудования, используемого в терапевтических целях, для диагностики и реабилитации, вырос по сравнению с сентябрем 2019 года на 16,2%. Однако по сравнению с августом этого года производство сократилось на 5,0%. В целом за девять месяцев 2020 года изготовлено такой аппаратуры на 23,1 млрд руб., что на 51,0% больше, чем за январь – сентябрь 2019 года.

Елена Сидорова

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