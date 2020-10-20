Поставщика медизделий обязали предоставлять заказчику ключи и пароли доступа

Минюст 15 октября 2020 года зарегистрировал (№60401) приказ Минздрава России от 19.08.2020 № 855н «О внесении изменений в типовой контракт на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 724н». Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Согласно документу, поставщик медизделий должен обеспечить обучение правилам эксплуатации и проведение инструктажа по проведению технического обслуживания медицинского оборудования производителем этого оборудования (или уполномоченным представителем производителя) специалистов Заказчика, которые будут осуществлять сервисное обслуживание.

Также в документе сказано, что поставщик обязан предоставить Заказчику сведения, необходимые для работы с медоборудованием, включая ключи, пароли доступа, программы и иные сведения, которые понадобятся при эксплуатации и техническом обслуживании медизделий. Помимо этого должны предоставляться сведения о расходных материалах и реагентах иных производителей, которые подходят для поставляемых изделий и оборудования.

Документ должен вступить в силу 27 октября 2020 года.

gmpnews