Вакцина против коронавируса компании Sinovac предлагается по цене $60

В Китае экспериментальная вакцина от COVID-19, разработанная компанией Sinovac Biotech, предлагается ключевым работникам и людям с высоким риском заражения новой коронавирусной инфекцией приблизительно за $60.

Так Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) восточного города Цзясин заявил, что две дозы кандидатной вакцины CoronaVac будут стоить 200 юаней ($29,75) за дозу и что вакцинация ключевых групп населения, включая медицинских работников, уже началась, об этом передает агентство Reuters со ссылкой на социальную сеть WeChat.

Официальные власти Китая пока не обнародовали информацию о ценах на потенциальные вакцины от COVID-19. Сотни тысяч людей уже получили экспериментальные вакцины в рамках поздних стадий испытаний по программе экстренной вакцинации, которая стартовала в июле текущего года.

Вакцина компании Sinovac сейчас находится на поздней стадии испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Промежуточный анализ данных испытаний фазы 3 может быть проведен уже в ноябре.

Bio Farma, государственная компания Индонезии, заключившая сделку на покупку 40 млн доз вакцины от Sinovac, заявила, что одна доза препарата будет стоить около 200 000 рупий ($13,60).

Тем временем в Китае заявляют, что, хотя разумная прибыль для компаний разрешена, вакцины против коронавируса должны быть оценены близко к себестоимости.

Ещё в августе китайская Национальная фармацевтическая группа (Sinopharm) заявляла, что вакцина, разработанная их подразделением, может стоить не более 1000 юаней ($148,80) за две дозы. После чего представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщил, что цена будет ниже.

gmpnews