Дефицита противовирусных препаратов в системе маркировки не зафиксировано

По сообщению Министерства здравоохранения Российской Федерации, на фоне того, что распространение коронавирусной инфекции не только не останавливается, но и фиксируется рост заболеваемости, на это накладываются ещё и сезонные инфекции — ОРВИ, грипп и проч., ведомство отслеживает, благодаря системе маркировки, наличие противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции.

В ряде регионов фиксируется ажиотажный спрос на эти препараты в аптечных организациях, однако лечебные учреждения дефицита лекарственных средств не испытывают.

Так, по данным системы мониторинга на 8 октября, в обороте находилось:

около 290 тыс. упаковок маркированных препаратов с действующим веществом фавипиравир,

730 тыс. – лопинавир+ритонавир,

9,2 млн – азитромицин,

8,7 млн – умифеновир.

В министерстве уточняют, что произведенные объемы данных препаратов больше.

Производителями лекарственных средств являются как российские фармпредприятия, так и зарубежные. На складах также имеет достаточный объем продукции как маркированной, так и не маркированной.

Минздрав, Росздравнадзор и ЦРПТ — оператор системы маркировки (в рамках своей компетенции) стараются оперативно реагировать на обращения участников оборота лекарственных средств и пациентов для обеспечения стабильности лекарственного обеспечения.

gmpnews