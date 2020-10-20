«Ново Нордиск» будет производить в Калужской области инсулин четвертого поколения

16 октября в Калуге губернатор Владислав Шапша посетил завод по производству современного инсулина «Ново Нордиск». С процессом производства препаратов, не имеющих аналогов в стране, главу региона ознакомил вице-президент и генеральный менеджер предприятия в России и Беларуси Ханс Дюиф. Губернатору продемонстрировали этап подготовки стерильной воды и пара, процесс приготовления раствора, розлив инсулина в картриджи, а также линию сборки шприц-ручек. Показали Владиславу Шапше и робота, который выполняет на заводе один из этапов контроля качества.

«Ново Нордиск» – по объемам производства крупнейшая из фармацевтических компаний, лидер в области изготовления препаратов для лечения сахарного диабета. Кроме того, компания занимает серьёзные позиции в таких областях как лечение гемофилии, ожирения, лечение гормоном роста, а также заместительной гормональной терапии. Завод в Калуге – единственное предприятие в России, которое стоит в одном ряду с производствами «Ново Нордиск» в Европе. На нем создано около 300 высокооплачиваемых рабочих мест. В развитие производства вложили более 100 млн долларов. По словам руководства, более полумиллиона человек в России ежедневно использует инсулин, произведенный на калужском заводе.

Фармацевтическая компания регулярно инвестирует в разработку и изготовление более эффективных препаратов. Производство инсулинов четвертого поколения планируют запустить и в Калуге. На предприятии уже начали трансфер продукции из Европы: перенимают технологический процесс, который используется на заводе в Дании. Уже завершены все подготовительные шаги, отметил Ханс Дюиф: «Как только мы получим регистрационное удостоверение для инсулинов нового поколения, мы готовы будем осуществить производство данных препаратов на калужском заводе».

««Ново Нордиск» – крупнейший инвестор и многолетний партнер Калужской области. Предприятие стояло у истоков образования фармацевтического кластера. Научные исследования компании вкупе с передовым производством помогают повышать эффективность борьбы с сахарным диабетом. Со своей стороны, мы прикладываем все усилия для того, чтобы работа фармацевтических компаний в Калужской области была успешной», – подчеркнул глава региона.

По материалам пресс-службы Правительства Калужской области

gmpnews