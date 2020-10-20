Roche заключила с Genesis Therapeutics договор о партнерстве в области ИИ

Дочерняя компания корпорации Roche Genentech заключила с компанией Genesis Therapeutics соглашение о сотрудничестве в сфере технологий ИИ. Сделка позволит Roche использовать искусственный интеллект при разработке новых лекарств.

Genentech подписала соглашение с Genesis Therapeutics с целью использовать возможности компании в области искусственного интеллекта для разработки новых лекарств, сообщает Endpoints News. Genesis получит предоплату и впоследствии поэтапные платежи, однако компании пока не огласили все детали сделки. Genesis также сможет в будущем получать отчисления за любые одобренные Genentech лекарства, созданные в результате партнерства.

Используя технологию искусственного интеллекта, Genesis может делать «сверхбыстрые и точные» прогнозы эффективности, селективности и токсичности лекарственных соединений, рассказал Endpoints генеральный директор Genesis Эван Фейнберг.

По его словам, такие технологии позволяют компании быстрее подготовиться к клиническим испытаниям. «С помощью компьютера мы проверяем миллионы и миллиарды соединений на каждом этапе», — добавил он.

Компания Genesis была создана на основе лаборатории Pande Lab Стэндфордского университета в 2019 году. По словам Фейнберга, компания стремится использовать ИИ для разработки препаратов с «превосходной селективностью», которые ограничивают побочные эффекты. Он рассказал, что за последние 10 лет ему сделали четыре серьезные операции на ногах, в результате одной из которых периферический нерв был навсегда поврежден.

«Я на своем опыте испробовал большую часть препаратов, связанных с нервномышечной и костномышечной системами, которые имеют очень плохие побочные эффекты. Так что я… чувствую себя очень вовлеченным в создание фармакопеи, которая улучшит качество жизни пациентов», — заявил он.

Новая сделка была заключена менее чем через неделю после того, как Roche подписала с Dyno Therapeutics договор о совместной разработке векторов для генной терапии, об этом сообщал «МВ». Препарат будет использован для лечения заболеваний центральной нервной системы и печени.

Николай Соколов

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