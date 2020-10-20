Главы двух фармкомпаний оштрафованы за незаконное производство БАД

Суд вынес приговор директору фармкомпании «РИА «Панда» и руководителям «ВИС». Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов и производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. Фигуранты вину признали частично, а также возместили часть ущерба.

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде штрафа руководителю ООО «РИА «Панда» на сумму 100 тысяч рублей, а двум гендиректорам ООО «ВИС» – 200 тысяч. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов и производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности, пишет topspb.tv.

Потерпевших по делу нет. Фигуранты вину признали частично, а также возместили часть ущерба.

Как писал «ФВ», уголовное дело было возбуждено в июле 2017 г., тогда Следственный комитет проводил обыски в офисах «Панды» и ее компаний-контрагентов. Совместно с ФНС было установлено наличие согласованных действий между ООО «РИА «Панда» и производителями ООО «ВИС» и ООО «ВИС Косметикс», которые привели к неуплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций.

В июле 2019 года владельцу и генеральному директору ООО «РИА «Панда» Игорю Воробью предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ст.238 (производство, хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст.238.1 УК РФ (оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

Елена Сидорова

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