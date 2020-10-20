Великобритания одобрила испытания вакцины от COVID-19 c намеренным заражением людей

Правительство Великобритании одобрило проведение испытаний вакцин от коронавируса с намеренным заражением добровольцев. Участники испытаний получат вакцину от COVID-19, после чего исследователи будут их заражать коронавирусом небольшими дозами, чтобы убедиться в способности организма противостоять COVID-19.

Власти Великобритании одобрили проведение испытаний, в которых здоровые добровольцы будут намеренно заражены COVID-19. Это поможет ускорить разработку вакцин против этого заболевания.

Правительство страны добавило, что инвестирует 43,5 миллиона долларов в исследования, организованные при сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, компанией hVIVO, занимающейся исследованиями в области вирусологии, и Лондонским королевским фондом при Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).

По словам представителя правительства, если британский регулятор и Комитет по этическим вопросам выдаст разрешение на проведение испытаний, то они начнутся в январе, а их результаты будут опубликованы к маю 2021 года. hVIVO, дочерняя организация фармацевтической компании Open Orphan, сообщила, что уже проводит подготовку к испытаниям.

Около 90 участников исследования в возрасте от 18 до 30 лет будут заражены коронавирусом в специализированной клинике примерно через месяц после получения вакцины от COVID-19. Это значительно ускорит процесс разработки вакцин, поскольку способность иммунитета добровольцев противостоять вирусу будет проверена сразу и не придется ждать, пока привившиеся пациенты заразятся COVID-19 в обычных жизненных условиях, как это делается в других исследованиях.

Исследователи начнут заражать добровольцев очень небольшими дозами вируса и будут постепенно увеличивать его количество, пока не достигнут уровня, достаточного для сильного заражения верхних дыхательных путей. Ожидается, что испытания продлятся около трех месяцев. Пациенты предположительно получат около 5200 долл. за свое участие.

Организаторы испытаний будут иметь под рукой лекарственное средство от COVID-19 в случае возникновения угрозы тяжелым заболеванием коронавирусом среди участников. Планируется использовать противовирусный препарат ремдесивир, показавший неоднозначные результаты в ходе клинических испытаний.

Дополнительно известно, что в исследовании будет использоваться штамм коронавируса, которым болеют большинство людей в Великобритании. Изготовлением вируса займется Исследовательский центр Зэйд.

Какие вакцины будут тестироваться, пока неизвестно. Ранее «ФВ» писал, что Johnson & Johnson приостановила испытание своей вакцины против коронавируса из-за неожиданного заболевания у одного из участников исследования.

Владимир Заболотских

pharmvestnik