ВОЗ ответила на критику своего исследования о неэффективности ремдесивира

Всемирная организация здравоохранения ответила на критику компанией Gilead своего исследования, посвященного препарату ремдесивир. 15 октября ВОЗ опубликовала результаты испытаний, в ходе которых обнаружилось, что ремдесивир «практически не влияет на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени нахождения в больнице».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ответил на критику компанией Gilead исследования «Солидарность», которое стало крупнейшим в мире испытанием по изучению эффективности ремдесивира и трех других препаратов против COVID-19. Оно прошло в 30 странах, в нем приняли участие более 11 тыс. пациентов с коронавирусом, более 2700 из них получили ремдесивир.

«На данный момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим свою эффективность против COVID-19 у пациентов с тяжелым заболеванием», — передает USnews слова главы ВОЗ.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в связи с этим также добавила, что организация отчиталась о том, что ее исследователи «фактически обнаружили». «Мы считаем, что результаты очень надежны», — добавила Сваминатан.

Ранее Gilead опубликовала на своем сайте заявление в связи с исследованием ВОЗ. В нем компания выразила обеспокоенность в связи с тем, что данные испытаний ВОЗ «не прошли тщательный анализ, необходимый для конструктивного научного обсуждения».

«Новые данные (ВОЗ) кажутся противоречивыми при том, что существуют более надежные доказательства из множества рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных в рецензируемых журналах, которые подтверждают клиническую эффективность ремдесивира»,– говорится в заявлении Gilead.

15 октября ВОЗ опубликовала исследование «Солидарность», в котором поставила под вопрос способность ремдесивира и еще ряда препаратов эффективно лечить COVID-19. В частности, исследователи обнаружили, что терапия ремдесивиром не оказала влияния на смертность или длительность госпитализации пациентов в течение 28 дней проведения

В то же время, ранее в октябре были опубликованы результаты испытаний ремдесивира Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США (NIAID), об этом сообщал «Медвестник». Согласно данным этого исследования, ремдесивир сокращает период до выздоровления пациентов на 5 дней по сравнению с плацебо. Также отмечалось, что летальность к 15 дню исследования составила 6,7% для ремдесивира и 11,9% для плацебо, а к 29 дню – 11,4% и 15,2% соответственно.

Николай Соколов

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