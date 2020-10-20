Аптеки могут продавать маркированные лекарства при любом сценарии

Объем введенных в гражданский оборот маркированных препаратов превысил 1 млрд упаковок, их продают 48% аптек, а у 68% аптек лекарства с маркировкой есть на балансе.

Аптечные организации интегрированы с системой МДЛП с помощью целого ряда разнообразных ИТ-решений. С помощью этих продуктов происходит информирование системы о поступлении в аптечную организацию лекарств для последующей продажи. Анализ времени обработки таких сообщений от аптек показывает, что не все поставщики «аптечного ПО» одинаково оптимально реализовали свои алгоритмы. В том числе это иногда приводит к задержкам в передаче лекарств на баланс аптечной организации по системе МДЛП. Соответственно, опасаясь допустить нарушение правил оборота, аптека не приступает к продаже таких препаратов.

Любая продажа лекарств, выполненная через кассу и со сканированием кода маркировки, практически сразу поступает в виде электронного чека в МДЛП и таким образом доступна для учета в системе, пояснили в ЦРПТ. В связи с этим оператор готовит предложения «о явном разрешении аптечным организациям немедленно приступать к реализации маркированного товара сразу после направления сведений о его поступлении в систему маркировки». Таким образом, время на обработку этого уведомления, получения подтверждения о его результатах не должно влиять на доступность лекарств для граждан.

В случае некорректной подачи или обработки сведений фактическое товародвижение через аптечную сеть будет восстановлено через анализ чеков, сформированных кассой при продаже маркированной упаковки лекарств.

Данная мера позволит отрасли и оператору в более безопасном для потребителей режиме довести качество интеграций и скорость информационного обмена до «незаметного» для товаропроводящей цепи, заключили в ЦРПТ.

Источник: ЦРПТ

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