В США вспыхнули протесты из-за отказа фармкомпаний снижать цены на препараты

В США на демонстрации вышли защитники прав пациентов в связи с отказом фармацевтических компаний продавать препараты по льготным ценам организациям, участвующим в государственной программе 340B. Данная программа обязывает производителей лекарств предоставлять скидки организациям, зарегистрированным в ней.

Крупные фармацевтические компании в США отказались продавать лекарственные средства по льготным ценам в рамках программы 340B, в соответствии с которой производители препаратов обязаны предоставлять определенным медицинским организациям, участвующим в этой программе и обслуживающим наиболее уязвимые слои населения, лекарства по ценам значительно ниже закупочных. В этой связи защитники прав пациентов вышли на демонстрации в знак протеста против решения компаний.

Протесты возникли после того, как организация по лечению СПИД/ВИЧ Ryan White Clinics, закупающая препараты по сниженным ценам в рамках 340B, подала иск против Министерства здравоохранения США (HHS) и призвала фармкомпании AstraZeneca, Eli Lilly, Novartis, Merck и Sanofi выполнить требования программы 340B.

Представитель AstraZeneca сообщил по электронной почте, что компания «привержена» программе 340B. Продукты компании «были (и будут по-прежнему) доступны всем организациям, участвующим в программе» по ценам ниже установленных.

Eli Lilly заявила, что иск против HHS безоснователен, поскольку Ryan White Clinics стремится предоставить лекарственные средства по низким ценам коммерческим аптекам, которые не имеют права на получение таких льгот. Подчеркнуто, что основная проблема заключается в том, что организации-посредники (в числе которых Ryan White Clinics), участвующие в программе 340B, стремятся получить прибыль, а не передать препараты пациентам.

Пресс-секретари Sanofi и Novartis высказали мнение о необходимости проведения реформ 340B, добавив, что организации-участницы этой программы занимаются расточительством и злоупотреблением имеющихся у них возможностей. Одно из таких явлений – двойные скидки. В США параллельно с 340B действует государственная программа Medicaid, благодаря которой организации могут получать скидки на лекарственные средства, приобретаемые у производителей препаратов. Таким образом многие фирмы закупают лекарства, получая скидку дважды: по программе 340B и программе Medicaid.

Merck добавила, что поддерживает программу 340B, но для ее реализации требуется обеспечение прозрачности и подотчетности. Этот вопрос также привлек внимание большого числа законодателей, высказавшихся против возмущений фармацевтических производителей. В письме от Палаты представителей и 28 сенаторов говорилось, что фармпроизводители создают препятствия для выполнения целей программы 340B, давая повод для заведения судебных дел. Один из сенаторов даже назвал политику Eli Lilly «односторонней», так как та «не проявляет понимания к сегодняшнему состоянию экономики США».

Ранее «ФВ» писал, что Апелляционный суд отверг требование Минздрава США указывать в телевизионной рекламе цены на рецептурные лекарства или биопрепараты.

Владимир Заболотских

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