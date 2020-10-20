Одобрена первая инъекционная антиретровирусная терапия длительного действия для лечения ВИЧ

EMA рекомендовало выдачу регистрационного удостоверения двум новым антиретровирусным лекарствам, которые будут использоваться для лечения пациентов с инфекцией вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1). Эти препараты будут первыми в своем классе лекарствами в форме инъекций длительного действия.

Европейское медицинское агентство рекомендовало выдачу регистрационного удостоверения двум новым антиретровирусным (АРВ) препаратам, Rekambys (рилпивирин) и Vocabria (каботегравир), сообщил сайт EMA в пятницу, 16 октября. Они будут применяться для борьбы с ВИЧ и поставляться в форме инъекций длительного действия. Это означает, что вместо ежедневного приема таблеток пациенты будут получать внутримышечные инъекции ежемесячно или каждые два месяца.

Комбинация инъекций Rekambys и Vocabria предназначена для поддерживающего лечения взрослых с неопределяемым уровнем ВИЧ в крови (вирусная нагрузка менее 50 копий/мл). Она также применима в случае, когда вирус не развил резистентность к определенному классу антител против ВИЧ (ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы и ингибиторам переноса цепи интегразы).

Стандартная терапия против инфекции ВИЧ-1 представляет собой комбинацию антиретровирусных препаратов, по крайней мере, двух разных классов. Их необходимо принимать ежедневно для подавления репликации вируса и увеличения количества клеток CD4 (лейкоцитов, которые важны для борьбы с инфекциями), что препятствует прогрессированию болезни.

Для некоторых ВИЧ-инфицированных людей, ежедневно принимающих комбинацию из нескольких АРВ-препаратов, доступность АРВ-препаратов длительного действия может оказаться большим преимуществом. Такие лекарства сокращают частоту приемов дозы и увеличивают общую удовлетворенность лечением.

Мнение комитета EMA по лекарствам для человека основано на данных трех рандомизированных открытых клинических испытаний 3 фазы. В них приняли участие ВИЧ-инфицированные обоего пола, не лечившиеся (то есть никогда не принимавшими АРВ-терапию) или получавшие эффективное лечение от ВИЧ в возрасте 18 лет или старше. Эти исследования продемонстрировали безопасность и эффективность схемы лечения с использованием Rekambys и Vocabria при назначении каждые четыре или восемь недель.

По данным ВОЗ, в 2019 году во всем мире насчитывалось 38 миллионов человек с ВИЧ. Хотя лекарства от ВИЧ-инфекции не существует, АРВ-терапия может сдерживать вирус, предотвращать его передачу и продлевать выживаемость пациентов.

Ранее сообщалось, что на ВИЧ-инфицированных участниках будут проводиться тесты новой вакцины против коронавируса.

Николай Соколов

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