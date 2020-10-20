Минздрав предложил дополнить перечень используемых на дому медизделий

Минздрав разработал изменения в свой приказ ‎№ 348н от 31.05.2019, которым утвержден перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому. Предлагается дополнить подгруппу медицинских изделий «Растворы/газы для санитарной обработки/обслуживания медицинских изделий и сопутствующие изделия» раствором антибактериальным с антибиотиками для создания замка для катетера. Об этом сообщается на портале regulation.gov.ru

Это поможет усовершенствовать оказание медицинской помощи детям с синдромом короткой кишки и «устранит коррупциогенные факторы», указано в пояснительной записке к проекту приказа.

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова подписала план мероприятий «Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи» до 2024 года. В частности, планируется повысить доступность такой помощи, обеспечивая нуждающихся в ней граждан лекарствами и медизделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемыми для использования на дому.

Елена Сидорова

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