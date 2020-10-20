ФАС заменила штраф на предупреждение для относящейся к малому бизнесу компании

Для снижения административного давления на компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу, ФАС ограничивается предупреждением, если нарушение зафиксировано впервые.

ФАС предупредила ООО «РУФОРМ» о недопустимости нарушения Закона о рекламе при продвижении гигиенического спрея «Элемент 47». Служба заменила организации административный штраф на предупреждение в связи с тем, что организация включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается на портале ФАС России.

Ранее ФАС России признала рекламный ролик о гигиеническом спрее «Элемент 47», размещенный на видеохостинге rutube.ru, ненадлежащим. В видеоролике информация о средстве сопровождалась демонстрацией образов медицинских работников и обработки слизистых оболочек человека гигиеническим спреем «Элемент 47».

Также в рекламе утверждалось, что ежедневная обработка лица и слизистых оболочек спреем позволит уничтожить все микробы и предотвратить возможность заражения любыми, даже еще неизвестными человечеству коронавирусами.

В рекламе спрей представлялся как лекарственное средство, которым он не является.

Организация уже исполнила предупреждение службы и устранила нарушение.

«В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях для субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые нарушивших Закон о рекламе, штраф заменяется предупреждением», – цитирует пресс-служба начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяну Никитину.

Елена Сидорова

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