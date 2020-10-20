Японская «Такеда» намерена вывести на рынок Китая более 15 инновационных лекарств

Японская фармацевтическая компания Takeda («Такеда») представит на китайском рынке в ближайшие 5 лет более 15 инновационных препаратов, передает новостное агентство China Daily со ссылкой на руководителей компании.

По их словам, «Такеда» готова к дальнейшему взаимодействию с системой здравоохранения Китая и намерена воспользоваться преимуществами политики открытости страны.

Томас Возневски (Thomas Wozniewski), руководитель Takeda по производству и поставкам, сказал: «Китай — это важный рынок. За последние пять лет мы были свидетелями усилий правительства в секторе здравоохранения. Поэтому мы разработали очень сильный план для китайского рынка и у нас нет подобного плана для любого другого рынка в мире. Мы ценим политику открытости правительства, которая создала дружелюбную среду для транснациональных корпораций. Мы приложим все усилия для ускорения инноваций. У нас есть долгосрочные обязательства перед Китаем.»

За последние 5 лет Takeda инвестировала более 1,5 млрд юаней (приблизительно 220 млн долларов) в научные исследования и разработки, дабы поддержать расширение своего бизнеса в Китае. Инвестиции продолжатся и в будущем.

Также сообщается, что 25 сентября компанией «Такеда» в Тяньцзине была открыта производственная площадка, инвестиции составили 110 млн юаней. Завод, основанный в 1994 году, продолжит оставаться ключевым производственным предприятием «Такеды» в Китае.

На данном предприятии производятся лекарственные средства для онкологии и гастроэнтерологии, являющиеся двумя из четырех целевых терапевтических направлений компании, сказали представители «Такеды».

В настоящее время компания проводит оценку производственных условий текущего портфеля продуктов. Если будут получены разрешения, то «Такеда» внедрит новые технологии и производственные линии в Тяньцзине для выпуска большего количества препаратов на локальной площадке.

gmpnews