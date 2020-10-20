На розничном рынке ветпрепаратов резко вырос спрос на ЛП нижнего ценового сегмента

По итогам 1-3 квартала 2020 г. на розничном рынке ветеринарных ЛП в России продолжаются тенденции стагнации. Денежный объём рынка достиг 15,97 млрд руб., это на 0,3% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Натуральная динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) зафиксирована по итогам анализируемого периода на уровне +0,3%, общий объём продаж достиг 144,4 млн МЕД, сообщается в аналитическом отчете компании RNC Pharma®.

Погодные аномалии сильно влияли на тенденции потребления вет. ЛП весной текущего года, фактически тепло пришло на месяц раньше обычного, что привело к более раннему всплеску спроса на сезонные препараты. При этом осень в текущем году тоже преподнесла сюрприз, на большей части территории России выдался почти по летнему тёплый сентябрь. Погода опять же внесла серьёзные коррективы в тенденции потребления, спрос по отдельным группам препаратов значительно вырос, в частности рекордную натуральную динамику по итогам сентября 2020 г. демонстрировали группы: антигельминтные средства (исключая комбинированные), иммунодепрессивные средства (в основном за счёт противозудного препарата Апоквел), кардиотоники, спазмолитики, НПВС, а так же отдельные группы антибактериальных препаратов (пенициллин полусинтетический+бета-лактамаз ингибитор, тетрациклин и др.). Интересно, что значимого роста денежного объёма продаж по итогам месяца это не вызвало, сентябрь 2020 г. вырос относительно аналогичного месяца 2019 г. на 23,3% в МЕД и сократился на 1,4% в рублях.

В большинстве своём росли продажи препаратов нижнего ценового сегмента, причём по ряду групп было явно заметно переключение потребления на более дешёвую продукцию, в частности, заметно снизился спрос на комбинированные антигельминтные препараты, в частности, падал спрос на Мильбемакс («Эланко»), Празицид («Апиценна») и др., и заметно вырос на моно-препараты, в т.ч. на такие бренды как: Альбен и Фаскоцид («Агроветзащита»).

Из числа топ-15 иностранных компаний-производителей с точки зрения денежного объёма продаж по итогам января-сентября 2020 г. максимальными темпами роста характеризовались латвийская «Гиги» (+40% в рублях) и французская «Ветокинол» (+34%). В первом случае динамику обеспечили кардиотонический препарат для собак Пимопет и комбинированный антигельминтный препарат Мильбепет. «Ветокинол» растёт в основном за счёт средства для лечения почечной недостаточности Ипакитине и комбинированного средства для лечения отодектоза Оридермил.

В отношении российских производителей максимальные темпы роста в топ-15 компаний мы зафиксировали по компаниям «Исследовательский центр НПФ» (продажи за год увеличились в 3 раза), в основном динамику обеспечил препарат Ветом; а так же «Агробиопром» (+45%). Последняя росла в основном за счёт препаратов линейки Пчелодар, максимальным спросом характеризовались инсектоакарициды Пчелодар Бинакар, препарат для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы Пчелодар Зоокард и гепатопротектор Пчелодар Гепатолюкс.

gmpnews