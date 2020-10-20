При участии Центра Чумакова в Кирове может быть создан производственный кластер

Производственный кластер с участием Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук планируют создать на территории Кировской области, об этом сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов на пресс-конференции в Кирове, где стартовали клинические исследования разработанной центром вакцины от коронавируса.

По словам Ишмухаметова, Центр им. М. П. Чумакова ранее открыл филиал в Кирове, где уже проведен ряд исследований.

«Мы планировали расширение нашего научно-производственного комплекса центра Чумакова, и, когда мы создавали филиал в Кирове, мы выходили в правительство с просьбой в будущем пытаться [открыть] здесь сделать такой производственный кластер. На сегодняшний день вопрос находится на рассмотрении», — сказал Ишмухаметов.

Как отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, регион заинтересован в проведении научных исследований, испытаний, а также в организации производственных площадок. «В Кировской области большие традиции, [работает] биотехнологический кластер, большое количество предприятий и серьезная научная база. Мы бы хотели, чтобы не только производство вакцин, но и как можно большее количество медпрепаратов было локализовано в Кировской области. Мы видели бы создание [в Кировской области] научно-исследовательского цикла, поддержанного промышленным кластером», — сказал Васильев.

Напомним, что Центр имени Чумкова создал для борьбы с коронавирусом цельновирионную вакцину. Для такого типа вакцин используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

«Мы пошли по пути создания цельновирионной вакцины, так как имеем за плечами десятки таких вакцин и 60-летнюю советскую историю создания подобных вакцин. Антигенная нагрузка, белковая составляющая цельновирионных вакцин на порядок меньше, чем многих современных вакцин, следовательно, гораздо меньшее количество побочных эффектов может возникнуть. Цена [вакцины] определяется государством, но с точки зрения технологии нашу вакцину мы считаем наиболее экономичной», — сказал Ишмухаметов.

gmpnews